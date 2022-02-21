Средний чек россиян растет медленнее инфляции

Исследовательский холдинг Ромир рассчитал индекс среднего чека за первый месяц 2022 года и проанализировал годовую динамику показателя.

Индекс среднего чека россиянина в январе 2022 года сократился на 7,9% (55 рублей) по сравнению с предшествующим месяцем и составил 649 рублей. В годовой динамике индекс вырос на 5,7% (35 рублей), что существенно ниже инфляции.

Средний чек FMCG-покупок в январе составил 658 рублей, что на 70 рублей (9,7%) меньше, чем в декабре 2021. За год показатель вырос на 44 рубля или 7,2%.

Самое резкое сокращение среднего чека отмечено в Центральном федеральном округе – на 10,7% меньше, чем в декабре 2021. Меньше, чем в других регионах, средний чек снизился в Сибирском федеральном округе – на 7,1%.

«Снижение среднего чека после новогодних праздников традиционно. Но интересно, что в годовой динамике рост индекса существенно ниже инфляции – это обусловлено увеличением частоты посещения торговых точек. Влияние этого тренда особенно заметно в крупных городах», – отметила Инна Караева, исполнительный директор Ромир.