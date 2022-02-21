Газпромбанк вошел в топ-5 лучших работодателей среди банков по версии HeadHunter

Газпромбанк впервые принял участие в «Рейтинге работодателей России — 2021», войдя в пятерку лучших среди банков и в топ-20 лучших по всей стране. Помимо основного списка, банк также был отмечен в разделах «Самые высокоразвитые HR-процессы» и «Самые популярные компании у соискателей».

Данный рейтинг составлен аналитиками крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. При его подготовке компании-работодатели оценивались по трем показателям: эффективность деятельности HR-подразделений на основе заполненной HR-специалистами профессиональной анкеты, лояльность сотрудников к организации и мнение соискателей работы.

Результат Газпромбанка отражает его системную работу над формированием HR-бренда. Так, в 2020 году в рамках трансформации бизнеса Банк запустил программу «Управление человеческим капиталом», нацеленную на создание для сотрудников такой среды, которая позволит им реализовать свой потенциал в меняющихся условиях. Для решения этой задачи Банк формирует понятные карьерные траектории, развивает корпоративную культуру, расширяет образовательные программы и реализует другие полезные инициативы.

В частности, в прошлом году Банк внедрил «Экосистему программ заботы о сотрудниках». Этот масштабный проект — результат комплексной работы над физическим, ментальным, социальным, общественным, финансовым и профессиональным благополучием сотрудников. Среди ключевых инициатив — проекты Платформы всестороннего развития личности сотрудников GPB Transform, сервис ГПБзабота по оказанию бесплатных консультаций психологов, юристов и финансовых советников, тренинги по профилактике выгорания и стресс-менеджменту, расширение пакета ДМС и обеспечение безопасности сотрудников при работе в условиях пандемии, изменение условий работы в офисах в рамках программы «Рабочая среда 2.0» и многое другое.

Банк активно работает с молодежной аудиторией для привлечения студентов и недавних выпускников на стажировки и программы по развитию молодых специалистов. Так, до 4 марта 2022 года открыт прием заявок на 9-месячную оплачиваемую программу развития GPB.LEVEL UP, по завершении которой те, кто проявит себя лучше всего, получат предложение остаться на постоянную работу в банке. Для начинающих IT-специалистов действует школа разработки по направлениям Frontend и Java, «бустерная песочница» Techno Camp и диджитал-лектории с участием ведущих экспертов в области ИТ.

«На сегодняшний день одна из целей Газпромбанка — рассказать как можно большей аудитории о нашем человекоцентричном подходе к сотрудникам. Мы рады войти в число лучших работодателей России: это важный шаг в создании сильного HR-бренда Банка. Благодаря рейтингу еще больше соискателей ознакомится с профилем Газпромбанка на hh.ru и узнает о нашей экосистеме программ заботы о сотрудниках, помогающей в личностном росте и профессиональном развитии», — прокомментировала начальник Департамента по работе с персоналом Ольга Терпигорева.