Новикомбанк поддерживает производство новейших пассажирских самолетов МС-21

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, выступает финансовым партнером программы по созданию пассажирского самолета нового поколения МС-21. Организация кредитует ряд предприятий Госкорпорации – участников кооперации по реализации проекта. Также банк предоставляет поддержку головному исполнителю – корпорации «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), которая в декабре 2021 года получила сертификат типа на МС-21-300, подтверждающий соответствие самолета требованиям, предъявляемым к гражданской авиационной технике.

Новикомбанк поддерживает также государственные программы по производству гражданской продукции Объединенной двигателестроительной корпорации (АО «ОДК», входит в Госкорпорацию Ростех). В частности, банк заключил соглашение с предприятием корпорации АО «ОДК-Пермские моторы» на сумму 5 млрд рублей. Финансирование направлено на серийное производство перспективного гражданского турбореактивного двигателя ПД-14, предназначенного для установки на российские самолеты МС-21-310. Лайнер с новым российским двигателей ПД-14 проходит сейчас летные испытания.

«Новикомбанк глубоко интегрирован в процесс создания авиалайнера нового поколения – одного из главных проектов российского авиастроения. Имея большой опыт предоставления полного спектра банковских услуг промышленным предприятиям, мы проводим своевременное и качественное финансирование различных этапов создания МС-21 и ПД-14. Отмечу, поддержка авиационной промышленности – одно из приоритетных направлений работы банка», — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

МС-21 – семейство пассажирских самолетов нового поколения. МС-21-300 – российский ближне-среднемагистральный турбореактивный узкофюзеляжный авиалайнер, который рассчитан на осуществление полетов на расстояние до 6 тыс. км и вместимость 160-211 пассажиров в зависимости от компоновки салона.

ПД-14 (Перспективный Двигатель тягой 14 тонн) – российский базовый двигатель семейства гражданских турбореактивных двигателей. Он разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией.