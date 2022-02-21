В Примсоцбанке выросли ставки по вкладам «Надёжный» и «Надёжный онлайн».

Вклад «Надёжный» открывается в отделении банка на срок 180 дней. Сумма первоначального взноса составляет от 10 000 рублей. Ставка составляет 9,3%. Начисление и выплата процентов происходит в конце срока, капитализация и расходные операции не предусмотрены. Пополнение доступно в первые 90 дней с даты открытия. Пролонгация предусмотрена. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.

Вклад «Надёжный онлайн» можно открыть в интернет-банке «Примсоцл@йн» на аналогичных условиях. Ставка по вкладу составляет 9,4%.

Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.