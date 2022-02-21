Райффайзен Банк: большинство пар в России копят вместе на отпуск и на «черный день»

Почти треть россиян, состоящих в отношениях, не копят деньги на совместные цели. 68% формируют совместные сбережения, показал опрос Райффайзен Банка.

Чаще всем вместе пары копят на отпуск (49%) и формируют финансовую подушку безопасности (38%). На третьем и четвертом месте сбережения на покупку автомобиля (28%) и общую квартиру (28%).

Реже всего россияне вместе готовятся к рождению ребенка — сбережения на эту цель совместно делают только 4% опрошенных. Также нечасто вместе копят на пенсию — около 6% пар делают такие сбережения.

Большинство семейных пар не следит за тем, чей вклад в общие сбережения больше — 48% вносят каждый раз различные суммы по возможности. Еще 15% вкладываются в общие цели поровну. В 34% семей заявили, что вклад мужчины обычно больше, а в 2% случаев больше вносит женщины.

Самый популярный способ вместе копить — это открыть счет в банке, так ответили 41% респондентов. Однако доля наличных в сбережениях все еще высока — 34% пар заявили, что хранят общие деньги дома.

29% состоящих в отношениях россиян копят деньги каждый на отдельных счетах, но обсуждают совместные цели и знают, какую сумму собрал партнер.

«Хорошо, что так много пар копят деньги, но расстраивает, что они делают это не самым эффективным способом. Хранить деньги наличными дома — это в сущности прошлый век. Хочется, чтобы как отношения этих пар, так и инвестиции, были долгосрочными. Необязательно хранить деньги на совместных счетах. Раздельное инвестирование — это разумный подход. Но если доверили весь процесс кому-то одному, то лучше самому ответственному и дисциплинированному. Поэтому, несмотря на весь мой опыт, у нас в семье инвестициями управляет жена — порядок бьет класс. Сейчас мобильное приложение для инвестиций простое и удобное, и это позволяет инвестировать онлайн даже тем, кто раньше этим никогда не занимался», — отметил Эдуард Данилов, вице-президент отела брокерского обслуживания Райффайзен Банка.