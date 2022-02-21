Райффайзен Банк предлагает ипотеку под 1,99% на квартиры «Группы ЛСР»

Райффайзен Банк обновляет условия по льготным ипотечным ставкам на покупку квартир от «Группы ЛСР». Теперь недвижимость можно приобрести на ещё более выгодных условиях: по ставке 1,99% на первые два года или 6,99% на весь срок кредитования. Предложение распространяется на любые квартиры во всех жилых комплексах девелопера в Москве и Санкт-Петербурге .

«Мы постоянно работаем над улучшением условий жилищного кредитования и расширением пула наших партнеров, чтобы как можно больше клиентов могли легко найти свою квартиру мечты. Чтобы оставить заявку и получить решение, больше не надо ходить в банк, все можно сделать дистанционно, — говорит Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзен Банка. — Сегодня более 95% заявок на ипотеку мы получаем онлайн и возвращаемся с предложением в течение одного дня, а к нашим зарплатным клиентам еще быстрее, в течение 20 минут».

«Недвижимость по-прежнему является самым надежным способом сохранить свои накопления, — комментирует Александр Рычков, начальник отдела ипотеки АО «Специализированный застройщик «ЛСР. Недвижимость — Москва» . — А обновленные условия ипотечной программы еще и помогают сэкономить за счет низкой ставки или снижения ежемесячного платежа. Мы рады предложить нашим клиентам широкий ассортимент жилья, которое «Группа ЛСР» в Москве строит по системе «Все включено» — со всем необходимым в шаговой доступности.

Клиент может выбрать наиболее подходящие для себя условия: ставку 1,99% на первые два года или 6,99% на весь срок кредитования. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 20 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей. Подробнее об условиях специальной ставки Райффайзен Банка и «Группы ЛСР» можно прочитать на сайте.