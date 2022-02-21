Реалист банк вошел в TOP 100 банков РФ по сумме розничного кредитного портфеля

По оценке авторитетного сервиса по подбору финансовых продуктов – Brobank.ru АО «РЕАЛИСТ БАНК» включено в ТОП-100 крупнейших банков РФ по объему розничного кредитного портфеля на 1 января 2022 года.

18.02.2022 сервис Brobank.ru подготовил новый рейтинг ТОП-100 крупнейших банков по сумме розничного кредитного портфеля. «РЕАЛИСТ БАНК» расположен на 91-ой строчке. Текущий рейтинг опирается на данные оборотной ведомости по форме 101, публикуемой на сайте ЦБ РФ. Тем самым оценка охватывает итоги всех 12 месяцев 2021 года.