Губернатор предсказал победителя Olkhon Ice Fest

Мастера ледяной скульптуры Сергей и Алена Корольковы из Сочи, авторы работы «Из века в век», взяли золото на Olkhon Ice Fest в 2022 году. Их победу предсказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В этом году тематика конкурса “Из глубины веков” была посвящена истории культур народов Сибири, загадкам культурного кода наших предков.

– Супруги Алёна и Сергей Корольковы обратились к территории республики Коми конца первого – начала второго тысячелетия нашей эры. И у них есть небольшое преимущество. Сергей Корольков – кандидат наук теории и истории культуры по направлению этнокультурология. Их композиция – о силе духа, за основу взяли промысловый календарь охотника. Причем — реально существовавший, – написал глава региона в своем сообщении от 16 февраля.

Скульптура “Из века в век” – победитель Olkhon Ice Fest-2022.

Напомним, что победители фестиваля были объявлены в прошедшую субботу, 19 февраля. Серебро досталось мастерам из Монголии, создавшим скульптуру «Из Хунну», а бронза – команде из Хабаровска, которая сделала работу «Сон шамана». В этом году международный конкурс ледовых скульптур на Olkhon Ice Fest стал этапом чемпионата мира по ледовому искусству. В отборочном этапе конкурса приняли более 45 команд со всей России и стран мира, в финал прошли восемь.