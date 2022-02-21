Владимир Чернышев: «Торговый бизнес чаще других берёт сейчас кредиты на развитие»

Торговля занимает более 40% кредитного портфеля МСБ в региональном банке «Открытие». Об этом сообщил управляющий банком в Иркутской области Владимир Чернышев.

– А в целом, в 2021 году малому и среднему бизнесу Приангарья банк выдал 3,9 миллиардов рублей, что на 6% превышает объемы выдач 2020 года. Мы увеличили кредитно-гарантийный портфель МСБ более чем на 20% - до 5,8 млрд руб. На конец минувшего года от клиентов МСБ на депозиты банка "Открытие" было привлечено 3,7 млрд рублей - почти на 20% больше, чем годом ранее, – «раскрыл» подробности Владимир Чернышев.

Он также отметил, что банк всегда участвует во всех государственных программах, которые появляются для МСБ. Так, он одним из первых в России начал выдавать бизнесу кредит с господдержкой 3.0.

Среди достижений 2021 года Владимир Чернышев отметил получение банком премии «Золотой Меркурий» за цифровизацию продуктов для малого и среднего предпринимательства и лидерство в рейтингах Markswebb за интернет-банкинг для МСБ. По информации управляющего, у иркутских предпринимателей теперь есть возможность регистрации бизнеса и через сайт reg.open.ru

– Мы цифровизируем всё, что можно, понимая потребности клиентов меньше приходить в офис банка и как можно больше услуг получать дистанционно. Очень много сервисов у нас появилось на портале bb.open.ru и в мобильном приложении, – рассказал Владимир Чернышев.

Итог такой работы – 96% клиентов полностью перешли на дистанционное банковское обслуживание, и уже больше половины договоров РКО – 54% – заключены через дистанционные каналы обслуживания.

Комментируя вопрос портала SIA.RU о кризисе малого и среднего бизнеса, Владимир Чернышев подтвердил, что сейчас, действительно, страдает спрос на ряд услуг, но сказать, что все субъекты предпринимательства в тяжёлом положении, нельзя.

– Есть предприятия, которые адаптируются, берут кредиты на развитие и находится в хорошей динамике. Есть те, у кого дела идут не так хорошо, и они продают свой бизнес, есть и те, кто продолжает ждать стабилизации, а потому практически не развивают свой бизнес. Но есть и те предприниматели, которые параллельно с основным делом открывают другие направления, - и если в одном из них занимают позицию ожидания, то в другом активно развиваются и уже получают неплохие доходы. Я думаю, ситуация больше зависит от предпринимательской жилки самих владельцев бизнеса, они рассматривают нынешний период как вызов, новый толчок к перестройке своего бизнеса. Кто-то оказался готов и активно действует, кто-то пребывает в раздумьях, кто-то уходит с рынка, – прокомментировал Владимир Чернышев.