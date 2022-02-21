ВТБ и Группа компаний «Автомир» запустили оплату по QR-кодам

Банк ВТБ и Группа компаний «Автомир» запустили сервис приема оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) для покупателей автомобилей и клиентов сервиса. Новое платежное решение уже работает в 43 автосалонах России, рассказали SIA.RU в банке.

Оплата по QR-коду по СБП проста и удобна для покупателя, поскольку занимает считанные секунды. Сервис включает два возможных сценария оплаты. Первый – QR-код печатается на счете, покупатель считывает его с помощью смартфона и оплачивает в мобильном приложении банка, являющегося участником С2В платежей по СБП. Второй – QR-код выводится на сайте. Сканируя его, клиент автоматически попадает в приложение своего расчетного банка, где подтверждает проведение транзакции. При любом сценарии оплаты денежные средства моментально поступают на расчетный счет продавца.

Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ, прокомментировал: «Для нас реализация проекта с ГК «Автомир» – первый опыт по внедрению СБП для автодилеров. После того, как с 1 октября 2021 года максимальная сумма комиссии по платежу через СБП не может превышать 1500 рублей, этот инновационный способ мгновенной оплаты стал еще более выгодным – это, по сути, аналогичный эквайрингу функционал, но с меньшей комиссией. Уверены, что наш клиент по достоинству оценит все преимущества данного решения».

«Платежи по QR-коду потенциально очень привлекательны для автодилера, потому что позволяют глобально снизить расходы на получение оплаты без потери в качестве сервиса. Более того, в сервисе и для покупателя есть плюсы, поскольку он не привязан к кассовому узлу, в который бывает очередь, а может спокойно в любом удобном месте по своему выбору осуществить оплату. Аналогично QR-код выводится и при оплатах через интернет, что особенно актуально в условиях пандемии. Но стоит отметить, что на текущий момент в платежах по СБП существует ограничение в 600 тысяч рублей на одну оплату. Тем не менее мы рассчитываем в ближайшей перспективе на повышение верхней границы платежа, благодаря чему данный сервис значительно повысит долю клиентов», – отметила заместитель финансового директора ГК «Автомир» Юлия Яровенко.

Банк ВТБ ПАО одним из первых подключился к Системе быстрых платежей в 2019 году, осуществив возможность проведения платежей по СБП для клиентов крупного бизнеса с использованием динамического и статичного QR-кодов. Подключение данного сервиса дает возможность компаниям в несколько раз уменьшить свои транзакционные расходы за счет более низкой комиссии и значительно сократить сроки зачисления выручки на свой расчетный счет.