Рынок рухнул на 10% на рекордных оборотах. Что дальше?

Российский рынок испытал сильнейшее падение, опустившись к минимальным с ноября 2020 г. уровням. Индекс МосБиржи упал до 3036,88 п. (-10,50%), индекс РТС до 1207,50 п. (-13,21%). При этом объем торгов резко увеличился, установив исторический рекорд.

Аутсайдерами торгов стали акции Роснефть (-18,3%), VK (-18,1%), ВТБ (-17,3%), Сбербанк-п (-17,1%), Сбербанк (-16,9%).

Доллар повысился до 79,25 руб., евро до 89,83 руб.

Распродажи рублевых активов вызваны ухудшением геополитической обстановки и принудительным закрытием маржинальных позиций.

Заседание Совбеза РФ по ситуации в Донбассе, на котором прозвучала поддержка признания Россией ДНР и ЛНР, вызвала ускорение падение российского рынка.

Аналитики БКС подчеркивают, индекс МосБиржи в понедельник понес наибольшие с марта 2014-го потери, когда также произошла эскалация конфликта на Украине. При этом объем торгов (481,6 млрд руб.) более чем в 1,5 раза превысил предыдущий рекорд, установленный в середине января.

Эксперты отмечают, чти ситуация остается неблагоприятной, особенно для иностранных инвесторов. Это сохраняет высокие риски сильных просадок рублевых активов, а также будет поддерживать их повышенную волатильность.