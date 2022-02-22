ЦИАН: Население опередило застройщиков по объемам ввода жилья

В 2021 г. зафиксирован рекордный объем ввода жилья - более 90 млн кв.м. Впервые по итогам года вклад индивидуального жилищного строительства (ИЖС) превысил объемы от застройщиков, отмечают эксперты ЦИАН, проанализировав динамику ввода жилья в регионах России.

В 2021 г. объем жилищного строительства в России составил 92,6 млн кв. м жилья - это максимальный показатель за все годы. Для сравнения, в 2020 г. было введено 82,2 млн кв.м., в 2019 г. - 80,3 кв.м. Т.е. относительно прошлого года показатель увеличился сразу на 13%.

Девелоперами было построено 43,5 млн кв. м - на 2,6% больше, чем в 2020 г. Увеличение ввода застройщиками связано с сохраняющимся в 2021 г. на высоком уровне спросом и поддерживается расширением использования эскроу-счетов.

При этом объем ввода населением бьет все рекорды - рост на 23% до 49,1 млн кв.м. Рост объемов ИЖС закономерен. Пандемия коронавируса повысила интерес населения к покупке недвижимости в пригородах, но из-за низкой девелоперской активности на загородном рынке в последние годы многие не смогли найти подходящий коттедж, решив построить дом самостоятельно. К тому же, на строительство частного дома и покупку участков действует льготная ипотека. Рост доли домов, построенных населением, связан и с процессом дачной амнистии (те строения, на которые жители получили документы недавно, учитываются как вновь построенные, хотя им может быть уже много лет).