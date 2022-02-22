Прогноз: Рост экономики в 2022 году замедлится до 2,2-2,4%

Росстат опубликовал первую оценку ВВП России за 2021 год, в соответствии с которой рост экономики составил 4,7%. Это соответствует февральской оценке Банка России, близко к последней оценке Минэкономразвития (4,6%) и выше их предыдущих прогнозов.

Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам», отмечает, темпы роста ВВП в прошлом году стали рекордными для России с 2008 года, и это связано с тем, что мировая и российская экономика активно восстанавливались после спада 2020 года.

– По отношению к 2019 году рост экономики составил 1,9%. Инфляция (измеряемая индексом-дефлятором ВВП) также стала рекордной с 2008 года (16,4%), наиболее сильно ценовое давление со стороны роста цен на мировых товарных рынках проявилось в добыче полезных ископаемых (+57,1%) и ряде обрабатывающих производств (обработка древесины, производство кокса и нефтепродуктов, химические производства, металлургия).

В структуре ВВП по расходам основным драйвером роста стал восстановительный рост расходов на конечное потребление домохозяйств (+9,6%) и рост валового накопления (+8,7%), в то время как чистый экспорт внес отрицательный вклад в динамику ВВП из-за опережающего роста импорта (в физическом выражении).

Анализ структуры ВВП по видам экономической деятельности показывает, что все крупные отрасли, кроме сельского хозяйства и госуправления, показали рост в прошлом году по отношению к 2020 году, при этом сильный восстановительный рост отмечался в пострадавших от пандемии отраслях: гостиницы и предприятия общественного питания, культура и спорт, транспортировка и хранение.

Однако по отношению к доковидному 2019 году четко выделяются как успешно преодолевшие пандемию сектора – финансовая и страховая отрасль, информация и связь, обрабатывающие производства, строительство, торговля, инфраструктурные отрасли (водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха), так и те, кто пока не восстановился полностью после спада – добыча полезных ископаемых, гостиницы и предприятия общественного питания, культура и спорт, транспортировка и хранение. Не полностью восстановились также образование и здравоохранение.

Мы полагаем, что в 2022 году дальнейшее восстановление добычи нефти будет поддерживать рост экономики, некоторый позитивный эффект могут оказать также первые планируемые инвестиции в инфраструктуру из ФНБ и возможные дополнительные бюджетные расходы. Однако рост внутреннего спроса может значительно замедлиться за счет эффекта высокой базы прошлого года, высокой инфляции (не все отрасли и субъекты экономики готовы к ней успешно адаптироваться) и ужесточения ДКП Банка России. Дополнительные риски связаны с геополитической напряженностью и возможным ужесточением санкционного режима. По нашим текущим оценкам, рост экономики в текущем году замедлится до 2,2-2,4%.