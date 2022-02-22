Иркутск стал одним из наиболее популярных горнолыжных маршрутов у москвичей

Московский аэропорт Домодедово назвал самые популярные горнолыжные маршруты этого сезона. Сочи – лидер среди таких направлений, его выбрали уже более 276 тыс. путешественников.

Сочи, Минеральные Воды, Уфа, Иркутск и Новокузнецк – наиболее востребованные курорты у пассажиров аэропорта Домодедово.

Этой зимой путешественники также могут отправиться в Киргизию. Тамчи – одно из самых популярных мест активного отдыха, с декабря туда отправились более 4 тысяч туристов.

С начала сезона 637 тыс. пассажиров совершили путешествие по направлениям зимнего отдыха, что соответствует уровню прошлого года.