Выдачи кредитов наличными выросли в январе

Россияне взяли в январе 2022 года 1,44 млн кредитов наличными, следует из данных сервиса по умному подбору финансовых услуг «Кредистория» (АО «ОКБ»), располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиков. По сравнению с январем прошлого года (1,14 млн) выдачи кредитов наличными выросли на 26%.

Объем средств, который предоставили россиянами банки, составил 448 млрд рублей – это на 16% больше, чем в январе 2021 года, когда заемщики взяли кредиты наличными на общую сумму 386 млрд руб.

Среди 30 регионов, в которых население взяло в январе больше всего кредитов наличными, самый сильный рост выдач в:

Краснодарском крае (+35%),

Ростовской области (+34%),

Московской области (+34%).

Самый низкий рост – в Пермском крае (+16%), Волгоградской области (+16%) и Самарской области (+15%).

«Выдачи потребительских кредитов растут очень быстрыми темпами, при этом в количественном выражении быстрее, чем по объему предоставленных средств. Связано это с тем, что в последнее время банки стали активнее кредитовать заемщиков с небольшим доходом на небольшие суммы, что привело к снижению среднего размера кредита», – Александрович Артур, генеральный директор АО «ОКБ» («Кредистории»).