Группа злоумышленников похитила у иностранного студента 70 тысяч рублей в Иркутске

Нападение произошло в подъезде дома на улице Юрия Тена, рассказали SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Инцидент произошел на прошлой неделе в Свердловском округе Иркутска. Незнакомцы ударили его, отняли рюкзак, в котором находилось больше 70 тысяч рублей, и сбежали. Об этом сотрудникам рассказал 28-летний пострадавший.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых.

Ими оказались трое уроженцев Средней Азии в возрасте от 24 до 31 года, работающие таксистами, грузчиками и мойщиками автомобилей. Они не стали отрицать свою причастность к содеянному и рассказали, что целенаправленно ждали жертву, надеясь похитить у него крупную сумму денег.

У подозреваемых изъята похищенные сумка и часть пропавших наличных. Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.