Новый туристический маршрут пустят по Кругобайкальской железной дороге

Туристические поезда под названием «Байкальский экспресс» № 928 и № 929 будут курсировать по двум круговым маршрутам: Иркутск – Слюдянка-1 – Байкал – Иркутск и Улан-Удэ – Слюдянка-1 – Байкал – Иркутск – Улан-Удэ, рассказали SIA.RU в пресс-службе РЖД.

Поезда отправляются по пятницам – 11, 18 и 25 марта (20:00 – из Иркутска и в 22:26 – из Улан-Удэ, время местное) и возвращаться обратно по воскресеньям. Далее будет изучен спрос и отзывы пассажиров о поездах и рассмотрена возможность их продления.

«Поездка пройдет в формате «отель на колесах», когда день можно посвятить знакомству с достопримечательностями, а ночь проводить в поезде. Для пассажиров будет работать вагон-ресторан, где можно попробовать блюда байкальской кухни», – говорится в сообщении.

Оформить проездные документы можно на сайте ОАО «РЖД» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в кассах. При покупке билетов онлайн необходимо задать на странице поиска маршрут Иркутск Пассажирский – Иркутск-Пассажирский Туристический или Улан-Удэ – Улан-Удэ Пассажирская Туристическая.