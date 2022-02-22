«Азиатско-Тихоокеанский Банк» сообщил режим работы в праздничные дни февраля 2022

В праздничные дни «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) работает по следующему режиму:
- 22 февраля 2022 года – предпраздничный день, все отделения работают с уменьшением продолжительности рабочего дня на 1 час.
- 23 февраля 2022 года – в банке установлен выходной день.
- С 24 февраля 2022 года отделения работают в обычном режиме.
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Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на указанные даты, переносится на первый рабочий день без применения штрафных санкций.
Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.
Для вашего удобства предлагаем воспользоваться приложением АТБ Мобайл NEW, которое позволит без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.
Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.
Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме.
Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).