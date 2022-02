Новости Альфа-Банк заработал рекордную прибыль в $1.6 млрд за 2021 год Банковская группа «Альфа-Банк», в которую входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние компании, объявляет о результатах работы за 2021 год на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). · Альфа-Банк заработал рекордную чистую прибыль объемом 1,61 млрд долларов США. Рост по сравнению с 2020 годом составил 20% (в рублевом эквиваленте — 22%). · Общий совокупный доход вырос на 74% до 1,573 млрд долларов США. · Рентабельность капитала составила 16,7%. · Капитал группы увеличился на 22%, с 8,7 до 10,6 млрд долларов США. · Чистый комиссионный доход увеличился до 1,718 млрд долларов США, прирост составил 41% в рублевом эквиваленте. На конец 2021 года покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка превысило 100%, что обеспечивает устойчивость бизнес-модели банка. · Чистые процентные доходы увеличились до 2,377 млрд долларов США, показав рост на 9% в долларовом эквиваленте или 12% в рублевом эквиваленте. · Число розничных клиентов выросло до 22 млн человек, увеличившись на 4 млн человек за 2021 год. · Объем клиентской базы малого и среднего бизнеса превысил 1 млн клиентов. · Число брокерских клиентов приложения Альфа-Инвестиции выросло в 4 раза по сравнению с началом 2021 года до 1,7 млн. · Кредитный портфель показал рост на 22% и составил 52 млрд долларов США. При этом качество кредитного портфеля улучшилось. · Альфа-Банк уверенно удерживает третье место на рынке розничного кредитования. Доля рынка увеличилась до 5,1% по сравнению с 4,3% в 2020 году. Розничный портфель вырос на 48% до 17,3 млрд долларов США. · Наиболее активный рост пришелся на ипотечное кредитование — 83% в рублевом эквиваленте по сравнению с началом года. Альфа-Банк поднялся с седьмого на третье место в России по объему ипотечного портфеля по итогам 2021 года. · Средства клиентов выросли на 30% до 56,9 млрд долларов США. Доля текущих счетов в средствах клиентов составила 63%, что обеспечивает устойчивость базы фондирования и ее низкую стоимость. · Показатель эффективности CIR составил 40% на фоне активного роста бизнеса банка. Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский рассказал: «В 2021 году мы не только досрочно выполнили предыдущую стратегию, но и не побоялись взять на себя новую сверхамбицию. Мы выбрали путь «финансового суперсервиса» и сфокусировались на том, чтобы лучше всего понимать потребности клиентов. Прошел год — и результаты говорят сами за себя. Мы нарастили розничную клиентскую базу на 4 млн, до 22 млн человек. Объем клиентской базы малого и среднего бизнеса впервые превысил 1 млн клиентов. Число клиентов брокерского бизнеса выросло в 4 раза. Кажется, еще недавно мы открыли первое Phygital отделение — а сейчас их уже больше 130 по всей стране. Каждое новое такое отделение экономит 10 тонн бумаги в год. Наконец, в этом году мы стали безоговорочным лидером цифровизации в России, завоевав в рейтинге Markswebb все первые позиции — лучший мобильный банк, лучший диджитал офис, лучший интернет-банк для среднего и малого бизнеса. Я горжусь нашей командой и нашим результатом». Главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов отметил: «По итогам этого года Альфа-Банк вышел на рекордные темпы роста. Прибыль впервые превысила $1,6 млрд. Капитал составил $10,6 млрд. Рентабельность вышла на уровень почти 17%. Мы занимаем уверенное третье место в России на рынке розничного кредитования, третье по ипотечному портфелю, третье по объему привлечения средств физлиц. Причем, на фоне такого активного роста мы сохраняем высокие показатели эффективности, а операционные расходы полностью покрываются комиссионными доходами. Не случайно Альфа-Банк единственным из российских частных банков получил сразу два инвестиционных рейтинга — от Fitch и S&P. И был признан самым результативным банком страны по версии международного издания The Banker». Обзор основных финансовых показателей За прошедший год Банковская группа «Альфа-Банк» сохранила позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей и существенно усилила свои рыночные позиции в приоритетных направлениях: · Доля на рынке кредитования физлиц выросла до 5,1% с 4,3% в начале года. · Доля на рынке кредитных карт выросла до 11,9% по сравнению с 11,4% в начале года. · Доля на рынке корпоративного кредитования увеличилась до 4,8%. · Доля на рынке привлечения средств физлиц выросла до 5,4% с 4,5% в начале года, доля на рынке текущего привлечения выросла до 10,8% с 9,9% в начале года. В 2021 году объем чистого процентного дохода увеличился до 2,377 млрд долларов США, показав рост на 9,5% в долларовом эквиваленте или 11,8% в рублевом эквиваленте. В условиях снижающихся процентных ставок, а также с учетом активного наращивания ипотечного портфеля показатель чистой процентной маржи (NIM) снизился до 4,0%. Благодаря продолжающемуся росту клиентской базы, чистый комиссионный доход увеличился на 38,4% в 2021 году и составил 1,718 млрд долларов США. В рублевом эквиваленте рост составил 41,3%. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов (с учетом совокупного дохода) на конец 2021 года составила 40,4%. Банк полностью покрывает свои операционные расходы безрисковым комиссионным доходом. На конец 2021 года покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка составило 100,1%. Чистая прибыль Банковской группы за 2021 год выросла до 1,610 млрд долларов США. Общий совокупный доход составил 1,573 млрд долларов США. Капитал Банковской группы «Альфа-Банк» за отчетный период вырос на 21,8% до 10,559 млрд долларов США. Совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк» составили 75,882 млрд долларов США на конец 2021 года, показав рост с начала года на 22,7% (без учета валютной переоценки рост активов составил 23,1%). Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 21,7% до 51,985 млрд долларов США по сравнению с 42,714 млрд долларов США в конце 2020 года (рост 22,2% без учета валютной переоценки). Корпоративный кредитный портфель вырос на 12,0% до 34,717 млрд долларов США (рост 12,4% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель увеличился на 47,5% и составил 17,268 млрд долларов США (рост 48,3% без учета валютной переоценки). Качество кредитного портфеля по итогам года улучшилось. Доля корпоративных кредитов третьей стадии в портфеле сократилась до 1,6% с 3,7% на начало года. Доля проблемных розничных кредитов сократилась до 3,1% с 5,0% на начало года. Обязательства Банковской группы «Альфа-Банк» увеличились на 22,8% до 65,323 млрд долларов США по состоянию на конец 2021 года (на 23,3% без учета валютной переоценки). Средства клиентов выросли на 30,3% до 56,933 млрд долларов США (рост на 30,8% без учета валютной переоценки). При этом доля текущих счетов в средствах клиентов составила 63,4% на конец 2021 года. Показатели капитала по стандартам Базель III стабильно поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала 1-го уровня составили 17,5% и 16,2% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость Банковской Группы. Кредитные рейтинги Высокий уровень кредитоспособности Банковской Группы «Альфа-Банк» подтверждается и высокими кредитными рейтингами — наивысшими среди российских частных банков. Альфа-Банк является единственным российским частным банком, имеющим два рейтинга инвестиционного уровня, один из которых соответствует суверенному рейтингу Российской Федерации. · 13 октября 2021 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Aльфа-Банка до уровня «BBB-/A-3» с «BB+/B», прогноз «Стабильный». · 1 апреля 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Альфа-Банка до уровня «ВВВ-» с «ВВ+», прогноз «Стабильный». Альфа-Банк — единственный российский частный банк, получивший рейтинг инвестиционного уровня. · 12 февраля 2019 международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочный рейтинг депозитов Aльфа-Банка в иностранной валюте до «Ba1» c «Ba2», прогноз «Стабильный», а также повысило долгосрочный рейтинг риска контрагента до «Baa3» c «Ba1». · 29 апреля 2021 года рейтинговое Агентство Эксперт РА подтвердило Альфа-Банку рейтинг по национальной шкале на уровне «ruАА+», прогноз «Стабильный». · 25 октября 2021 года Кредитное Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Альфа-Банк» на уровне «АА+(RU)», прогноз пересмотрен на «Позитивный» со «Стабильного». Финансовые результаты группы «Альфа-Банк» составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и аудированы компанией PwC. eg

