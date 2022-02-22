Альфа-Банк запустил Фонд поддержки малого блогинга, в активе которого 100 млн рублей. Это не благотворительность, а вклад банка в развитие блогинга — деньги из Фонда могут заработать блогеры, у кого пока нет большой аудитории. Всё решает только контент: если он интересный и креативный, банк купит у блогера рекламу.

Фонд создан совместно с Ярославом Андреевым, самым известным продюсером блогеров в России.

«В России миллионы блогеров, но на рекламе зарабатывают только самые популярные. 80% рекламных бюджетов получает всего 1% блогеров. Мы считаем, что это несправедливо и хотим, чтобы у каждого блогера была возможность заработать на любимом деле», – поделился Алексей Гиязов, член правления, директор по маркетингу Альфа-Банка.

На сайте Фонда можно отправить ссылку на ссылку на соцсети и рассказать про свои интересы – например, спорт, путешествия, наука, дизайн. Банк рассмотрит все заявки, выберет самые креативные и предложит возможные интеграции.