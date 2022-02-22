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Дальневосточный банк сообщил режим работы 22-24 фвраля

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АО «Дальневосточный банк»  информирует о режиме работы в праздничные дни:

22 февраля 2022 года — время обслуживания клиентов – физических и юридических лиц сокращено на 1 час;

23 февраля 2022 года — выходной день;

24 февраля 2022 года — обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме.

Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и «Мобильный офис» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме.

Более подробная информация — в разделе Офисы банка.

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


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