Дальневосточный банк – в лидерах международного полумарафона HONOR VLADIVOSTOK ICE RUN

В минувшую субботу на льду бухты Новик острова Русский состоялся 7-ой полумарафон HONOR VLADIVOSTOK ICE RUN. Это уникальное зимнее мероприятие собрало более 1300 человек из Приморского, Хабаровского, Камчатского и Красноярского края, Амурской, Вологодской, Воронежской, Курской, Липецкой, Магаданской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской и Московской областей, Еврейской автономии, Бурятии, Якутии, Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы. К россиянам также присоединились иностранцы из Англии, Австралии, Аргентины, Испании, Республики Маврикий, Франции, Южной Кореи, Японии.

Помимо самостоятельного участия, полумарафон предусматривал соревнования между семью корпоративными командами. Спортсменам предстояло пробежать дистанцию 5 км, принять участие в перетягивании каната и тюбинговых гонках. Все состязания проходили на льду.

Команда Дальневосточного банка, впервые принимавшая участие в подобном мероприятии, вышла в лидеры, заняв почетное 3 место.

«Для первого участия – это очень хороший результат. Мы показали скорость, сплоченность, выносливость, командный дух. Дальневосточный банк готов к рекордам и в работе, и в спорте»,- отметил Президент банка Сергей Маринин.

Дальневосточный банк – один из ведущих региональных банков с историей, насчитывающей более 30 лет успешного развития. Сегодня его региональную сеть формируют более 30 офисов в экономически значимых городах Дальнего Востока и Восточной Сибири. По основным показателям банк входит в ТОП-100 по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и ТОП-100 российских надежных банков по версии журнала Forbes.