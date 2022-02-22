Новикомбанк провел уроки финграмотности в Казани

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, продолжает обучение финансовой грамотности сотрудников корпорации в регионах. На этот раз эксперт банка встретился со специалистами и профсоюзным активом ведущих предприятий авиастроительной отрасли Казани.

Семинары Новикомбанка, обучающие финансовой грамотности, состоялись для работников Казанского вертолетного завода и Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова. В общей сложности в них приняло участие более 500 человек. Куратор проекта «Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех» Александр Дошлыгин рассказал о том, как правильно планировать и анализировать траты личного бюджета, использовать бонусные программы, получать лучшие условия кредитования, зарабатывать на вкладах и не прогорать на инвестициях. Повышенное внимание было уделено вопросу защиты денежных средств клиентов банка от мошенников.

Традиционно эксперт разъяснил все возможности использования социально-платежной карты работника Госкорпорации Ростех – флагманского продукта в розничной линейке Новикомбанка. Такие карты имеют статус премиальных и эмитируются на базе национальной платежной системы «Мир». Держателям предоставляется четыре бонусных сервиса: собственные программы Новикомбанка «Кэшбэк» и «Бонусы», кешбэк за товары от товаропроизводителей и программа лояльности «Привет, Мир!». Управлять социально-платежной картой удобно через мобильное приложение или Интернет-банк.

«Популярность социально-платежной карты Новикомбанка у работников Госкорпорации постоянно растет. К примеру, за 2021 год количество ее активных пользователей увеличилось на 59%. Это достигнуто, в том числе, благодаря регулярной работе по обучению финансовой грамотности. Мы уделяем большое внимание встречам с розничными клиентами в регионах, для нас по-настоящему важно оправдать доверие и оказать финансовую поддержку каждому из них», - прокомментировал Александр Дошлыгин.

Просветительская работа Новикомбанка стартовала в июле прошлого года со встречи с работниками Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина. В рамках цикла семинаров по финансовой грамотности специалисты банка уже побывали на крупных производственных площадках в 10 городах. Обучение прошли более 4,5 тысяч человек.