Оформление онлайн-кредитов в Райффайзен Банке признано самым простым и удобным

Райффайзен Банк занял первое место в рейтинге «Потребительские кредиты: Скорость и дружелюбие онлайн 2022», которое вместе с компанией MPLACE составил журнал «Банковское обозрение». Дополнительно Райффайзен Банк был также отмечен в номинации «Коммуникация», в которой оценивалось качество использования разнообразных каналов продаж, уровень кросс-продаж и дополнительных предложений, а также работа с обратной связью клиентов.

В исследовании приняли участие 16 банков, либо являющихся лидерами по портфелю потребительских кредитов ( топ-10 ), либо активно представленных в поиске в интернете по данным компании Similarweb, за исключением Сбербанка. При составлении рейтинга учитывалось более 88 параметров, среди которых — легкость поиска и заполнения заявки в интернете и качество поддержки клиента в основных каналах коммуникации.

«Мы постоянно совершенствуем процесс оформления кредита и клиентской поддержки, чтобы клиенты могли быстро и удобно получить необходимые им деньги, даже в городах, где нет наших физических отделений. География цифрового присутствия охватывает более 300 городов по всей стране», — прокомментировал Илья Болтнев, руководитель направления развития цифрового кредитования Райффайзен Банка.

Подробнее о методологии и результатах исследования можно узнать на сайте «Банковского обозрения».