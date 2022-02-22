Оформление онлайн-кредитов в Райффайзен Банке признано самым простым и удобным

Райффайзен Банк занял первое место в рейтинге «Потребительские кредиты: Скорость и дружелюбие онлайн 2022», которое вместе с компанией MPLACE составил журнал «Банковское обозрение». Дополнительно Райффайзен Банк был также отмечен в номинации «Коммуникация», в которой оценивалось качество использования разнообразных каналов продаж, уровень
В исследовании приняли участие 16 банков, либо являющихся лидерами по портфелю потребительских кредитов (
«Мы постоянно совершенствуем процесс оформления кредита и клиентской поддержки, чтобы клиенты могли быстро и удобно получить необходимые им деньги, даже в городах, где нет наших физических отделений. География цифрового присутствия охватывает более 300 городов по всей стране», — прокомментировал Илья Болтнев, руководитель направления развития цифрового кредитования Райффайзен Банка.
Подробнее о методологии и результатах исследования можно узнать на сайте «Банковского обозрения».