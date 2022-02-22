Выращенные на родной земле: россияне отдают предпочтение фермерским продуктам питания – опрос

В последние годы россияне стали более осознанно относиться к своему питанию, а интерес к натуральным фермерским продуктам постоянно растет. Продукция, которая не подвергается химическим и другим видам обработки, выращенная в экологически чистой местности, очень популярна, особенно в мегаполисах и крупных городах. По данным опроса, проведенного Россельхозбанком, практически каждый второй россиянин считает, что в современном мире употребление фермерских продуктов являются частью здорового образа жизни.

Всероссийский опрос, посвященный покупательским привычкам и предпочтениям потребителей при выборе продуктов питания, проводился Россельхозбанком в феврале 2022 года. В исследовании приняли участие более 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет.

Согласно полученным данным, 41% россиян заявил, что при выборе продуктов питания в первую очередь обращают внимание на состав, его натуральность и качество. Доступность цены остается определяющим фактором у 28% опрошенных, узнаваемость бренда влияет на решение покупки 20% потребителей, а 12% респондентов нашей страны называют самым важным фактором вкусовые характеристики продукта.

Пандемия и введенные на ее фоне ограничения оказали влияние на людей во всем мире. Произошло и смещение приоритетов: здоровый образ жизни и его поддержание закрепили свои позиции и стали неотъемлемой частью стиля жизни большинства респондентов. Фокус на ЗОЖ стал решающим фактором смены приоритетов от цены к натуральности состава и экологичности. Какие же продукты россияне считают самыми качественными и полезными?

По мнению 44% участников опроса, основой здорового питания являются именно фермерские продукты, которые имеют преимущества над продуктами крупных производителей по качеству и натуральности, ведь, как считает почти половина респондентов, это домашняя еда, а она, по их мнению, самая лучшая. Ещё 29% опрошенных считают, что на рынке продовольственных товаров сложно найти продукты, выращенные без химии, поэтому для них важно покупать экологически чистый продукт и без добавления ГМО. 27% придерживаются позиции, что для рационального подхода к здоровью достаточно отказаться от употребления продуктов, считающихся фаст-фудом.

Как правило, местные продукты более здоровые, экологичные и натуральные, чем импортные: транспортировка занимает меньше времени, и такие продукты не нужно обрабатывать консервантами, чтобы продлить срок годности. РСХБ опросил россиян об их отношении к продуктам питания местного производства – лидеру рейтинга полезных продуктов. Порядка 60% респондентов отметили, что отечественные продукты не уступают зарубежным, а 33% однозначно высказались в поддержку отечественного производителя. Лишь 6% осознанно покупают продукты зарубежного производства.

Как часто и где россияне покупают продукты

Как выяснилось в результате исследования, почти половина потребителей (48%) регулярно совершают закупки продуктов небольшими партиями несколько раз в неделю. При этом 29% участников опроса признались, что предпочитают разнообразие в повседневном рационе и готовы выделять время на покупку свежих продуктов и приготовление пищи практически каждый день. 24% россиян продумывают меню на несколько дней вперед и устраивают шоппинг выходного дня, совершая покупки продуктов питания раз в неделю или реже.

Большинство россиян отправляются за продовольствием в сетевые супермаркеты шаговой доступности. Близкое и удобное расположение магазина рядом с домом или работой являются главным фактором выбора для 41% респондентов, при этом 26% опрошенных заявили, что предпочитают устраивать гастрономические походы, посещая продуктовые рынки и ярмарки. В гипермаркетах закупаются 23%, а несетевые продуктовые магазины в качестве предпочитаемых мест покупок выбирают всего 10% опрошенных.