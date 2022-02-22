Лучшим жилым комплексом Иркутской области стал ЖК SUNCITY компании "Грандcтрой"

Определены победители и призеры по номинациям Иркутской области в общероссийской премии в области жилищного строительства — Градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК‑2022.

Решением жюри Конкурса по номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Иркутской области» победителем утвержден ЖК SUNCITY компании Гранд-Строй.

ЖК SUNCITY. Фото из архива компании

Награждение победителей состоится 1 марта 2022 года в рамках Российской строительной недели-2022 с участием представителей Минстроя России. Со списком победителей и призеров по всем номинациям можно ознакомиться на сайте топжк.рф.