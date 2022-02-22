Лучшим жилым комплексом Иркутской области стал ЖК SUNCITY компании "Грандcтрой"

Определены победители и призеры по номинациям Иркутской области в общероссийской премии в области жилищного строительства — Градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК‑2022.
Решением жюри Конкурса по номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Иркутской области» победителем утвержден ЖК SUNCITY компании Гранд-Строй.
Награждение победителей состоится 1 марта 2022 года в рамках Российской строительной недели-2022 с участием представителей Минстроя России. Со списком победителей и призеров по всем номинациям можно ознакомиться на сайте топжк.рф.
СПРАВКА
Премия ТОП ЖК — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек. Определение финалистов, призеров и победителей осуществляется по 155 номинациям (9 федеральных, 16 окружных, 130 региональных). Участие в конкурсе приняло более 1 тыс. проектов от 700—800 застройщиков. Конкурс ежегодно стартует в октябре-ноябре. В оценке жилых комплексов-новостроек участвовало более 400 экспертов из 52 регионов России. Оценка каждого ЖК проводится по 133 параметрам, объединенным в 8 групп, в числе которых комплексность застройки, обеспеченность инфраструктурой, архитектура, дворовые и парковочные пространства, умный дом и многое другое. Большинство параметров для оценки жилых комплексов заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.
Застройщик - ООО СЗ "Гранд-Строй". Проектные декларации на наш.дом.рф
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8 декабря 2021
Премия ТОП ЖК — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек. Определение финалистов, призеров и победителей осуществляется по 155 номинациям (9 федеральных, 16 окружных, 130 региональных). Участие в конкурсе приняло более 1 тыс. проектов от 700—800 застройщиков. Конкурс ежегодно стартует в октябре-ноябре. В оценке жилых комплексов-новостроек участвовало более 400 экспертов из 52 регионов России. Оценка каждого ЖК проводится по 133 параметрам, объединенным в 8 групп, в числе которых комплексность застройки, обеспеченность инфраструктурой, архитектура, дворовые и парковочные пространства, умный дом и многое другое. Большинство параметров для оценки жилых комплексов заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.
Застройщик - ООО СЗ "Гранд-Строй". Проектные декларации на наш.дом.рф