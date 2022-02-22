«Рубль будет стабилен, пока не будет войны». Сергей Макшанов о сценариях развития экономики

В 2021 году российская экономика выросла, но известный бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов не разделяет всеобщего энтузиазма. «Рост реального российского ВВП на 2,8% в 2021 году – это «отскок дохлой кошки». В долларовом выражении он снизился на 2,5% к 2019 году», – отметил он. На традиционных «Базовых стратегиях» 19 февраля в Иркутске эксперт рассказал о разных сценариях развития экономики и дал несколько советов региональному бизнесу.

«Я бы увеличил кэш»

Сотрудничать надо с теми странами, которые не поддерживают санкции против России и такие есть, отмечает Сегей Макшанов.

– То, что рычаг будут использовать еще не раз – к гадалке не ходи. Вопрос – когда и полным ли пакетом. На всякий случай я бы немного увеличил кассу, если вы этого до сих пор не сделали. И кэша бы немножко припас. Если есть валютные хвосты, их было бы неплохо погасить. Для себя можно отметить те территории, с которыми есть смысл продолжать отношения, потому что там нет санкционных барьеров. Южная Корея, возможно – потому что это один из технологических лидеров. А вам, иркутянам, сам бог велел – это ближе, чем до Москвы добраться.

«Крепкий рубль никому не нужен»

По прогнозу АРБ ПРО разброс вариантов по нефти велик.

– Нельзя игнорировать риски геополитики. Будет геополитика – будет нефть $100. Мгновенно.

Крепкий рубль сейчас не нужен никому, говорит Сергей Макшанов. Бенефициары слабого рубля – экспортеры.

– Вы видите – все дорожает, у нас продукты питания выросли в два раза – больше, чем оружие. Сейчас есть базовый и кризисный прогноз в зависимости от того, что произойдет. Надо понимать, что рубль будет волатильный.

Базовый сценарий предусматривает, что рубль в 2022 будет стабильнее, вероятность девальвации ниже, чем последние 4 года. Но это если не будет войны. Если война, то при точечных санкциях и сохранении SWIFT, рост доллара возможен до 88 рублей.

«Ставки растут, кредиты, ипотека – улетят»

По словам эксперта, одним из негативных моментов для бизнеса является рост ключевой ставки.

– Что малоприятного – ключевая ставка уже 9,5%, и она будет повышаться. Это значит кредиты, ипотека – улетят. Народ потащил депозиты назад в банк. Народ будет сберегать. Это не очень хорошо, в то же время закредитованность уменьшится. Нашу позицию для бизнеса вы знаете – если речь не идет о кредитах ФРП или каких-то особых условиях – кредитный навес надо последовательно уменьшать, больше рассчитывать на небанковское финансирование и на собственный капитал.

«Расстрельные списки готовы»

По мнению Сергея Макшанова, количество банков в России будет сокращаться, поэтому надо особенно тщательно подходить к их выбору.

– Чума замедлила этот процесс. Но расстрельные списки готовы. Сейчас это уляжется, и лицензии начнут отзывать с новой силой. Сократят количество до 250 – это цель ЦБ. Поэтому будьте внимательны к несистемным банкам.

«Цель – не мы»

Комментируя ситуацию с Украиной, Сергей Макшанов говорит, что выгодоприобретатель этого известен.

– Вы все в курсе, что началась эвакуация населения. Что есть диверсии и взрыв газопровода, есть призыв резервистов. Четкий выгодоприобретатель известен. Четкая цель – не мы. Это Евросоюз. Разберемся, не впервой. Факт неприятный, но мы это уже проходили не раз. Европу не спасет американский СПГ, им даже себе не хватит, – резюмировал Сергей Макшанов.

Группа компаний «Институт Тренинга – АРБ Про» разрабатывает стратегии развития для собственников бизнеса, а также занимается бизнес обучением руководителей и менеджеров компаний. «Институт Тренинга – АРБ Про» проводит также открытые программы «Стратегическое управление в условиях изменений».

Организатор мероприятий в Иркутске «Байкальский Центр Тренинга».