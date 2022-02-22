Топ подарков на 23 февраля в Иркутской области: видеоигры, лотереи и спорттовары

МТС изучил траты жителей Иркутской области в преддверии Дня защитника Отечества. Анализ собственных данных МТС Банка за февраль 2021 и 2022 годов показал, что самые популярные подарки на 23 февраля – видеоигры, лотерейные билеты и спорттовары, а проводить этот день мужчины предпочитают в ресторанах, барах и кинотеатрах.

Накануне 23 февраля, который считается праздником всех мужчин, традиционно повышается спрос на товары и услуги, которые выступают в качестве подарков. Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.

Подарки защитникам: видеоигры, лотерейные билеты и спорттовары

Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в магазинах видеоигр – 51%. Интерес к геймингу растет каждый год, а из-за пандемии он составил конкуренцию многим видам досуга. Далее с отрывом по приросту следуют лотерейные билеты – 35%. Замыкают первую тройку по росту транзакций спорттовары – 33%.

Самые популярные подарки на 23 февраля Топ 10 категорий по приросту транзакций Прирост Средний чек, руб. 1 Видеоигры 51% 690 2 Лотерейные билеты 35% 740 3 Спорттовары 33% 5710 4 Косметика 30% 1230 5 Электроника 28% 2890 6 Сувениры 26% 850 7 Игрушки 25% 1370 8 Смартфоны и аксессуары 23% 4590 9 Книги 22% 530 10 Одежда 19% 1850

Праздничные развлечения: знакомства, рестораны и кино

Многие мужчины не хочет проводить 23 февраля в одиночестве, о чем свидетельствует рост числа транзакций на сервисах знакомств в течение недели перед праздником на 67% по сравнению со средним значением месяца.

Из развлечений наибольшей популярностью пользуются походы в рестораны и бары, в этих заведениях количество транзакций вырастает на 21% и 20% соответственно. Примерно такой же наплыв посетителей наблюдается в кинотеатрах и театрах – на 20% и 16%.

Часть жителей региона предпочитает домашние вечеринки, о чем говорит рост заказов еды на дом и покупок в алкомаркетах на 21%, а также в супермаркетах на 19%.