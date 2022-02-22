Россияне поделились знаниями об истории гендерных праздников

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, как жители России относятся к гендерным праздникам, и что знают об их происхождении.

День защитника Отечества положительно оценивают 69% опрошенных жителей России. Кстати, в аналогичном исследовании прошлого года этот праздник позитивно оценили 52% респондентов.

Негативно к празднику относятся лишь 3% опрошенных жителей России. Пережитком прошлого среди мужчин этот праздник считают 4% респондентов, а среди женщин 3%.

28% респондентов отметили нейтральное отношение к празднику – они просто рады очередному выходному дню.

В этом году положительное отношение к Дню защитника Отечества сравнялось с уровнем положительной оценки Международного женского дня. Опрос показал, что 68% участников исследования относятся к 8 Марта положительно. В 2021 году праздник позитивно оценивали 61% респондентов.

Работа.ру также решила выяснить, помнят ли жители России смысл гендерных праздников и историю их возникновения.

Большинство опрошенных (87%) помнят только современное название 23 Февраля, а более раннее наименование праздника День Советской Армии и Военно-Морского Флота помнят 6% респондентов.

3% участников исследования уверены, что 23 февраля отмечается Международный день мужчин, 2% указали на День Красной армии, а 1% – на День воинской славы.

Правильно о происхождении Международного женского дня ответили 45% опрошенных – в этот день Клара Цеткин призвала женщин бороться за свои права.

Второй по популярности ответ, что в этот день родилась одна из первых феминисток Роза Люксембург (16%). Еще 12% респондентов считают, что именно 8 марта женщины впервые получили право участвовать в выборах. Еще 7% ответили, что в этот день была создана первая женская политическая организация «Общество женщин – революционных республиканок», а 6% уверены в том, что 8 марта была представлена «Декларация прав женщины и гражданки», подготовленная Олимпией де Гуж. 1% участников исследования отметили, что 8 марта, по их мнению, отмечается День матери.