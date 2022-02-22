Доллар 80: рубль падает на фоне геополитики

Падение глобальных фондовых площадок продолжается. Оно идет на фоне разворота монетарных курсов центробанков, а рекордную волатильность обеспечивает геополитический драйвер. В такой обстановке защитными активами закономерно выступают золото и доллар США. Валюты развивающихся экономик остаются под повышенным давлением, а фактор высоких цен энергоносителей не оказывает влияние на курс нацвалюты страны-экспортера.

Признание ЛНР и ДНР резко взвинтило оценки риска перебоя поставки энергоносителей на европейский рынок. Brent торгуется выше $97,5, это уровни осени 2014 г. Эксперты прогнозируют скачок котировок до $100 за баррель.



Вечером в понедельник, когда паника завладела участниками валютного рынка, российский рубль обновил минимумы года под 80,6 за доллар и 91 за евро. Угроза рестрикций финансовой системы и крупных российских компаний приводит к расширению геополитической премии, считают эксперты БКС. Учитывая текущие значения торговой позиции страны, резервы, долг и ставку, наша оценка геополитической надбавки в курсе рубля — не менее 10%.

С технической точки зрения, следующим уровнем сопротивления по паре USD/RUB выступает район 81 — отметки начала ноября 2020 г. При деэскалации обстановки первым ориентиром восстановления рубля выступит коридор 78,3–77,3 за доллар.