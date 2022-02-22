Распродажи российских активов продолжаются

Во вторник, 22 февраля, с утра российские индексы снова резко пошли вниз. Индекс МосБиржи упал до 2784 (-8,3%), индекс РТС до 1091 (-9,7%). Участники рынка опасаются дальнейших санкций со стороны Запада. Однако утренне падение сменилось небольшим отскоком.

Акции госбанков — Сбербанка и ВТБ – чувствительные к санкционной повестке теряют в пределах 2-3%. В акциях нефтяных компаний на фоне растущих котировок нефти ситуация менее драматична. Газпром и ЛУКОЙЛ отскочили на 4,3% и 0,9% соответственно.

23 февраля торги на российских биржах проводиться не будут, это повышает риски для держателей в условиях подобной геополитической ситуации.

Рубль дешевеет. Курс пары EUR/RUB растет к отметке 91 (+1%). Пара USD/RUB находится на уровне 80,6 (+1%).