Кобзев: Несколько инвесторов готовы участвовать в преобразовании Байкальска

Вопросы обновления коммунальной инфраструктуры, реконструкции дорог, берегоукрепления, переселения из аварийного жилья и многие другие обсудили на первом заседании Управляющего совета по комплексному развитию Байкальска при Губернаторе Иркутской области.

В сентябре 2019 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ, Правительству Иркутской области и ВЭБ.РФ подготовить проект комплексного развития Байкальска. Основой проекта стал мастер-план, разработанный в 2021 году дочерней организацией корпорации ВЭБ.РФ – Центром развития Байкальского региона и проектной компанией «Стрелка».

Как отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, разработаны проект программы социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года и план мероприятий по реализации, который состоит из четырех разделов: экономика, инфраструктура, социальная сфера, экология.

Реализация программы и плана позволит к 2040 году увеличить численность населения до 20 тыс. человек, туристического потока - до 600 тыс. человек, а также создать около 5 тыс. дополнительных средств размещения для туристов и порядка 5,5 тыс. новых рабочих мест.

Проект программы направлен в Минэкономразвития России. В числе приоритетных мероприятий, которые необходимо реализовать в первоочередном порядке, – модернизация теплоисточника и реконструкция системы теплоснабжения, развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Слюдянского района и создание инфраструктуры ОЭЗ.

– Байкальск – приоритетная территория развития, и при этом инвестиционно привлекательная. Несколько инвесторов готовы принять участие в процессе преобразований. В первую очередь мы говорим о модернизации инфраструктуры, строительстве социальных объектов. Все это дело не одного дня, но сформированный задел на будущее позволит превратить город на берегу Байкала в туристически привлекательную и комфортную для жизни территорию, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.