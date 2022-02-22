90% предпринимателей пробовали работать удаленно во время путешествий

Половина россиян (45%) ездит в командировки в среднем раз в полгода на несколько дней, выяснили Ozon Travel для бизнеса и международный лидер в области гибких офисных пространств WeWork, опросив (исследование есть у SIA.RU) около 1,7 тыс. человек по всей стране. Четверть респондентов предпочитает в деловых поездках работать в коворкингах и выбирает отели, которые могут их предоставить. Большинству командировочных расходы на коворкинг оплачивают компании.

Только у 3% опрошенных россиян работа никак не связана с командировками. Остальные ездят в деловые поездки раз в полгода (45%, это самый распространенный ответ) или раз в год (27%). Еще 12% респондентов отправляются в другие города для решения вопросов бизнеса раз в месяц или чаще.

Больше всего командировок в компаниях, работающих в сфере маркетинга и телекома: 29% и 14% сотрудников соответственно в этих отраслях ездят по делам не реже раза в месяц. В сфере недвижимости, продаж, производства и сельского хозяйства работникам в основном приходится отправляться в бизнес-путешествия раз в год (33%, 28% и 32% соответственно).

Интересно, что больше всех, судя по результатам опроса, в командировки ездят владельцы бизнеса: 35% из них отправляются в деловые поездки раз в месяц и чаще. Среди топ-менеджеров тех, кто активно разъезжает по стране, втрое меньше (11%), у наемных сотрудников не реже раза в месяц путешествует каждый десятый, а среди фрилансеров таких только 8%.

У большинства россиян (53%) командировки длятся несколько дней. Четверть респондентов (27%) проводят в деловых поездках в среднем по неделе. 12% успевают все решить за один день, а 8% приходится работать вдали от дома месяц и больше. При этом к разъездам россияне относятся в целом спокойно: 43% говорят, что им нравится менять обстановку время от времени, почти треть уточняют, что их восприятие деловой поездки зависит от задачи, которую нужно решить (16%) или места, в которое предстоит отправиться (13%).

Треть россиян (30%) в командировках работают в офисе компании, партнера или клиента, к которым они едут, еще 12% трудятся на выездных мероприятиях. Четверть (23%) разбираются с делами в номере отеля и столько же с комфортом располагаются в коворкингах. Наличие специальной рабочей зоны они считают важнейшим критерием при выборе отеля для проживания. Деловые встречи каждый пятый респондент также предпочитает проводить в коворкингах, тем более, что трем четвертям опрошенных (76%) компании компенсируют расходы на аренду таких помещений.

Более трети россиян (38%) говорят, что выбирают для проживания в командировке только те отели, в которых есть коворкинги. Еще 44% хотят, чтобы рабочая зона располагалась поблизости от гостиницы. Такие пожелания связаны с попытками избежать сложностей, которые респонденты считают основными при работе в путешествиях. Треть жалуется, что им не хватает удобного рабочего места, чуть меньше (29%) сетуют на плохой интернет.

Наличие коворкинга непосредственно в отеле или рядом с ним особенно важно тем, что работает в сфере управления персоналом (87%), маркетинга (85%), недвижимости (84%) и телекома (79%). Необходимость коворкинга очевидна и высшему менеджменту компаний, на это указывают 90% руководителей.

Также в командировках россияне высоко ценят тишину и комфорт в отеле (43%), стабильно работающий в гостинице wi-fi (38%), близость места проживания к центру города или офису (32%). Также респонденты Ozon Travel для бизнеса, которым часто приходится отправляться в деловые поездки отмечают важность транспортной доступности аэропорта (30%), комфортность перелета (28%), удобное время вылета (23%) и возможность поменять даты рейсов при необходимости (15%).

Исследование показало, что сейчас более половины российских компаний (59%) перешли на гибридный режим работы, а 27% трудятся полностью удаленно. Благодаря возможности не присутствовать в офисе каждый день россияне попробовали работать не только из дома, но и из других городов. Четверть респондентов говорят, что после перехода на гибридный или удаленный режим они стали больше путешествовать. Еще 43% отмечают, что пока не пробовали совмещать работу с путешествиями, но хотят это сделать и соглашаются, что удаленный формат позволяет расширять границы и не замыкаться в привычных стереотипах.