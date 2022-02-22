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Средний размер потребкредитов в январе составил 231,1 тысяч рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2022 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 231,1 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,9% (в декабре 2021 года – 222,4 тыс. руб.). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек потребкредита вырос на 2,9% (в январе 2021 года – 224,5 тыс. руб.). 

В январе 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ отмечен в:

  • Москве (486,1 тыс. руб.),
  • Санкт-Петербурге (356,2 тыс. руб.),
  • Московской области (329,3 тыс. руб.), 
  • Ханты-Мансийском АО (296,6 тыс. руб.),
  • Ленинградской области (241,7 тыс. руб.).

При этом увеличение среднего чека потребкредита в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года было отмечено в большинстве регионов страны. Так, самую серьезную динамику роста продемонстрировали Алтайский (+14,7%) и Краснодарский (+9,8%) края, Нижегородская (+9,7%) и Ростовская области (+8,8%), а также Санкт-Петербург (+7,6%). В свою очередь в нескольких регионах из топ-30 средний размер потребкредита за год, напротив, снизился, в том числе, в Ленинградской области (-17,4%), Ханты-Мансийском АО (-13,0%), Московской области (-7,9%), а также в Пермском крае (-7,7%) и Иркутской области (-4,9%).

«В начале прошлого года средний чек потребительского кредита рос довольно серьезными темпами, а пик его роста пришелся на апрель – более 300 тыс. рублей, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – После этого данный показатель резко снизился, и вплоть до конца года держался на уровне 260-270 тыс. рублей. При этом в последние два месяца 2021 года данный показатель вновь существенно сократился, немного увеличившись в первый месяц 2022 года. Стоит отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. При этом при увеличении запрашиваемого заемщиками размера потребительского кредита, требования к значению ПКР возрастают (в январе 2022 года  он составил 345 балла из 999 возможных)». 

Динамика среднего размера потребкредитов в январе 2022 года в сравнении с январем 2021 года в руб.

 

По регионам

январь  2021, руб.

январь 2022, руб.

Изменение,

в %

1

г. Москва

478 426

486 139

1,6%

2

г. Санкт-Петербург

331 145

356 198

7,6%

3

Московская область

357 466

329 333

-7,9%

4

Ханты-Мансийский АО - Югра

340 781

296 555

-13,0%

5

Ленинградская область

292 788

241 700

-17,4%

6

Приморский край

234 982

241 017

2,6%

7

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

242 377

239 699

-1,1%

8

Новосибирская область

234 840

236 334

0,6%

9

Свердловская область

231 306

235 645

1,9%

10

Красноярский край

225 302

229 840

2,0%

11

Омская область

208 573

223 919

7,4%

12

Тульская область

211 003

210 840

-0,1%

13

Краснодарский край

183 785

201 763

9,8%

14

Республика Татарстан

190 080

201 720

6,1%

15

Челябинская область

191 370

200 389

4,7%

16

Самарская область

197 205

200 035

1,4%

17

Нижегородская область

181 211

198 805

9,7%

18

Волгоградская область

186 712

198 142

6,1%

19

Оренбургская область

198 211

197 507

-0,4%

20

Иркутская область

202 975

193 005

-4,9%

21

Кемеровская область

190 737

192 756

1,1%

22

Ростовская область

177 079

192 632

8,8%

23

Воронежская область

185 227

192 610

4,0%

24

Белгородская область

184 996

191 720

3,6%

25

Пермский край

204 710

188 948

-7,7%

26

Ставропольский край

179 666

188 730

5,0%

27

Республика Башкортостан

180 329

186 294

3,3%

28

Алтайский край

159 810

183 285

14,7%

29

Саратовская область

172 235

178 003

3,3%

30

Удмуртская Республика

162 910

173 709

6,6%

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