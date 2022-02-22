Средний размер потребкредитов в январе составил 231,1 тысяч рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2022 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 231,1 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,9% (в декабре 2021 года – 222,4 тыс. руб.). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек потребкредита вырос на 2,9% (в январе 2021 года – 224,5 тыс. руб.).
В январе 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ отмечен в:
- Москве (486,1 тыс. руб.),
- Санкт-Петербурге (356,2 тыс. руб.),
- Московской области (329,3 тыс. руб.),
- Ханты-Мансийском АО (296,6 тыс. руб.),
- Ленинградской области (241,7 тыс. руб.).
При этом увеличение среднего чека потребкредита в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года было отмечено в большинстве регионов страны. Так, самую серьезную динамику роста продемонстрировали Алтайский (+14,7%) и Краснодарский (+9,8%) края, Нижегородская (+9,7%) и Ростовская области (+8,8%), а также Санкт-Петербург (+7,6%). В свою очередь в нескольких регионах из топ-30 средний размер потребкредита за год, напротив, снизился, в том числе, в Ленинградской области (-17,4%), Ханты-Мансийском АО (-13,0%), Московской области (-7,9%), а также в Пермском крае (-7,7%) и Иркутской области (-4,9%).
«В начале прошлого года средний чек потребительского кредита рос довольно серьезными темпами, а пик его роста пришелся на апрель – более 300 тыс. рублей, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – После этого данный показатель резко снизился, и вплоть до конца года держался на уровне 260-270 тыс. рублей. При этом в последние два месяца 2021 года данный показатель вновь существенно сократился, немного увеличившись в первый месяц 2022 года. Стоит отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. При этом при увеличении запрашиваемого заемщиками размера потребительского кредита, требования к значению ПКР возрастают (в январе 2022 года он составил 345 балла из 999 возможных)».
Динамика среднего размера потребкредитов в январе 2022 года в сравнении с январем 2021 года в руб.
|
|
По регионам
|
январь 2021, руб.
|
январь 2022, руб.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
478 426
|
486 139
|
1,6%
|
2
|
г. Санкт-Петербург
|
331 145
|
356 198
|
7,6%
|
3
|
Московская область
|
357 466
|
329 333
|
-7,9%
|
4
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
340 781
|
296 555
|
-13,0%
|
5
|
Ленинградская область
|
292 788
|
241 700
|
-17,4%
|
6
|
Приморский край
|
234 982
|
241 017
|
2,6%
|
7
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
242 377
|
239 699
|
-1,1%
|
8
|
Новосибирская область
|
234 840
|
236 334
|
0,6%
|
9
|
Свердловская область
|
231 306
|
235 645
|
1,9%
|
10
|
Красноярский край
|
225 302
|
229 840
|
2,0%
|
11
|
Омская область
|
208 573
|
223 919
|
7,4%
|
12
|
Тульская область
|
211 003
|
210 840
|
-0,1%
|
13
|
Краснодарский край
|
183 785
|
201 763
|
9,8%
|
14
|
Республика Татарстан
|
190 080
|
201 720
|
6,1%
|
15
|
Челябинская область
|
191 370
|
200 389
|
4,7%
|
16
|
Самарская область
|
197 205
|
200 035
|
1,4%
|
17
|
Нижегородская область
|
181 211
|
198 805
|
9,7%
|
18
|
Волгоградская область
|
186 712
|
198 142
|
6,1%
|
19
|
Оренбургская область
|
198 211
|
197 507
|
-0,4%
|
20
|
Иркутская область
|
202 975
|
193 005
|
-4,9%
|
21
|
Кемеровская область
|
190 737
|
192 756
|
1,1%
|
22
|
Ростовская область
|
177 079
|
192 632
|
8,8%
|
23
|
Воронежская область
|
185 227
|
192 610
|
4,0%
|
24
|
Белгородская область
|
184 996
|
191 720
|
3,6%
|
25
|
Пермский край
|
204 710
|
188 948
|
-7,7%
|
26
|
Ставропольский край
|
179 666
|
188 730
|
5,0%
|
27
|
Республика Башкортостан
|
180 329
|
186 294
|
3,3%
|
28
|
Алтайский край
|
159 810
|
183 285
|
14,7%
|
29
|
Саратовская область
|
172 235
|
178 003
|
3,3%
|
30
|
Удмуртская Республика
|
162 910
|
173 709
|
6,6%