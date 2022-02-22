Средний размер потребкредитов в январе составил 231,1 тысяч рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2022 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 231,1 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,9% (в декабре 2021 года – 222,4 тыс. руб.). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек потребкредита вырос на 2,9% (в январе 2021 года – 224,5 тыс. руб.).

В январе 2021 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ отмечен в:

Москве (486,1 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (356,2 тыс. руб.),

Московской области (329,3 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (296,6 тыс. руб.),

Ленинградской области (241,7 тыс. руб.).

При этом увеличение среднего чека потребкредита в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года было отмечено в большинстве регионов страны. Так, самую серьезную динамику роста продемонстрировали Алтайский (+14,7%) и Краснодарский (+9,8%) края, Нижегородская (+9,7%) и Ростовская области (+8,8%), а также Санкт-Петербург (+7,6%). В свою очередь в нескольких регионах из топ-30 средний размер потребкредита за год, напротив, снизился, в том числе, в Ленинградской области (-17,4%), Ханты-Мансийском АО (-13,0%), Московской области (-7,9%), а также в Пермском крае (-7,7%) и Иркутской области (-4,9%).

«В начале прошлого года средний чек потребительского кредита рос довольно серьезными темпами, а пик его роста пришелся на апрель – более 300 тыс. рублей, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – После этого данный показатель резко снизился, и вплоть до конца года держался на уровне 260-270 тыс. рублей. При этом в последние два месяца 2021 года данный показатель вновь существенно сократился, немного увеличившись в первый месяц 2022 года. Стоит отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. При этом при увеличении запрашиваемого заемщиками размера потребительского кредита, требования к значению ПКР возрастают (в январе 2022 года он составил 345 балла из 999 возможных)».

Динамика среднего размера потребкредитов в январе 2022 года в сравнении с январем 2021 года в руб.