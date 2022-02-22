В Приангарье прогнозируют рост турпотока на зимний Байкал в этом году

Эксперты ждут повышения туристического потока в Приангарье в этом зимнем сезоне. В прошлом году он составил около 300 тысяч человек, в этом году будет больше. Этому способствует ранний ледостав и теплая зима, рассказали представители туротрасли на пресс-конференции, посвященной «Зимниаде – 2022».

Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области.

Турфорум «Время отдыхать на Байкале».

Фото: Андрей Фёдоров.

«Сейчас как раз идет активный зимний сезон. На прошлой неделе открыли официальную ледовую переправу на Ольхон, начались мероприятия. Мы ждем хороший активный сезон на уровне прошлого года», – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

В прошлом году турпоток на зимний Байкал эксперты оценили в 300 тысяч человек.

Однако председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов надеется на бОльшие цифры в 2022 году: «Как туроператор хочу сказать, что субъективно будет больше. Потому что в этом году сезон начался раньше. Если раньше в новогодние праздники туристы осторожничали – схватится лед, не схватится, то в этом году наплыв начался уже с января. Поэтому в этом году турпоток будет больше, даже, если февраль – март просядет».

Основной проблемой для иностранных туристов остается коронавирус, но не как болезнь, а из-за действующих ограничительных мер. Июльские поправки в указ губернатора Иркутской области добавили к маскам и социальной дистанции QR-коды – сертификаты о вакцинации, а получить одобренную в России вакцину можно не везде.

«Это вызывает определенные сложности при работе с иностранными туристами. Даже, если они добираются до Байкала, то обязаны каждые три дня сдавать здесь ПЦР-тест. По итогам прошлого зимнего сезона нас посетило 15 тысяч иностранцев. Конечно, с допандемийным уровнем в 350 тысяч туристов это не сравнится», – резюмировала Екатерина Сливина.