Наружную звуковую рекламу запретят в Иркутске

Решение приняли депутаты на 37-м очередном заседании городской Думы седьмого созыва, сообщили в мэрии.

После вступления решения в законную силу размещение звуковой наружной рекламы в Иркутске будет запрещено. Администрация города предпримет меры по демонтажу объектов.

«Для приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с требованиями действующего федерального законодательства подготовлен проект решения Думы «О признании утратившим силу подпункта «д» подпункта 2 пункта 27 Правил размещения наружной рекламы на территории города Иркутска». Подпункт устанавливал требования к размещению объектов уличной звуковой рекламы. Большинством голосов депутаты городской Думы признали его утратившим силу», – пишут на сайте администрации Иркутска.