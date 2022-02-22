19 общественных пространств благоустроят в Иркутске в 2022 году

Среди них – северная часть острова Юность, дендропарк в Академгородке, роща на Синюшиной горе, парк Комсомольский, улица Розы Люксембург в районе остановки «Школьная» и берег реки Ушаковки.

Территории для благоустройства определили путем рейтингового голосования, в нем приняли участие 53 тысяч иркутян. С перечнем и дизайн-проектами всех объектов можно ознакомиться на сайте администрации города Иркутска, а также на платформе: za.gorodsreda.ru.

Сейчас идет подготовка к рейтинговому голосованию по определению объектов благоустройства на 2023 год. В этом году голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая.

Работы по благоустройству проходят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», с 2017 года в Иркутске выполнено комплексное благоустройство более 60 общественных пространств и 348 дворов.