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Объявлены победители Olkhon Ice Fest 2022

В эту субботу, 19 февраля, состоялось торжественное открытие фестиваля культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest. В этот же день со сцены объявили результаты международного конкурса ледовых скульптур. Напомним, что результаты скульпторов пойдут в зачет Мирового первенства по ледовому искусству.

<p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p>

Olkhon Ice Fest 2022
Фото предоставлено организаторами

Скульпторы начали свою работу на острове Ольхон с 14 февраля. Участниками конкурса стали 8 команд от Хабаровска до Сочи, а также команда из Монголии. Большинство мастеров впервые имели возможность поработать в уникальных условиях: создать скульптуры из байкальского льда, который имеет уникальную структуру и отличается пластичностью, а также дополнить красоты Байкала своим творением. В течение 5 дней скульпторы реализовывали свои эскизы. 18 февраля состоялся смотр работ членами жюри, в состав которого вошли:

<p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p>

Olkhon Ice Fest 2022
Фото предоставлено организаторами

  • Сысоева Наталья Сергеевна, председатель иркутского регионального отделения Союза художников России, директор областного Художественного музея им. Сукачева;
  • Зуев Иван Николаевич, скульптор, девятикратный призёр международного чемпионата ледовой скульптуры Ice Alaska;
  • Бешнов Владимир Николаевич, член союза художников России, преподаватель живописи и дизайна Иркутского областного художественного колледжа им. И.Л. Копылова;
  • Свердлов Григорий Викторович, член союза художников России, доцент кафедры изобразительного искусства Иркутского национального исследовательского технического университета. 
    <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p>

    Olkhon Ice Fest 2022
    Фото предоставлено организаторами

В результате места распределились следующим образом:

  • 3 место - Текин Илья, Данил Цой, скульптура «Сон шамана», г. Хабаровск;
  • 2 место - Tsagaan Munkh-Erdene и Enkhtaivan Uugantsetseg, скульптура «Из Хунну», Монголия;
  • 1 место - Сергей и Алена Корольковы, скульптура «Из века в век», г. Сочи.

<p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p>

Olkhon Ice Fest 2022
Фото предоставлено организаторами


<p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p> <p>Olkhon Ice Fest 2022<br /> Фото предоставлено организаторами</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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