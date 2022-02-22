Объявлены победители Olkhon Ice Fest 2022

В эту субботу, 19 февраля, состоялось торжественное открытие фестиваля культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest. В этот же день со сцены объявили результаты международного конкурса ледовых скульптур. Напомним, что результаты скульпторов пойдут в зачет Мирового первенства по ледовому искусству.

Olkhon Ice Fest 2022

Фото предоставлено организаторами

Скульпторы начали свою работу на острове Ольхон с 14 февраля. Участниками конкурса стали 8 команд от Хабаровска до Сочи, а также команда из Монголии. Большинство мастеров впервые имели возможность поработать в уникальных условиях: создать скульптуры из байкальского льда, который имеет уникальную структуру и отличается пластичностью, а также дополнить красоты Байкала своим творением. В течение 5 дней скульпторы реализовывали свои эскизы. 18 февраля состоялся смотр работ членами жюри, в состав которого вошли:

Olkhon Ice Fest 2022

Фото предоставлено организаторами

Сысоева Наталья Сергеевна, председатель иркутского регионального отделения Союза художников России, директор областного Художественного музея им. Сукачева;

Зуев Иван Николаевич, скульптор, девятикратный призёр международного чемпионата ледовой скульптуры Ice Alaska;

Бешнов Владимир Николаевич, член союза художников России, преподаватель живописи и дизайна Иркутского областного художественного колледжа им. И.Л. Копылова;

Свердлов Григорий Викторович, член союза художников России, доцент кафедры изобразительного искусства Иркутского национального исследовательского технического университета. Olkhon Ice Fest 2022

Фото предоставлено организаторами

В результате места распределились следующим образом:

3 место - Текин Илья, Данил Цой, скульптура «Сон шамана», г. Хабаровск;

2 место - Tsagaan Munkh-Erdene и Enkhtaivan Uugantsetseg, скульптура «Из Хунну», Монголия;

1 место - Сергей и Алена Корольковы, скульптура «Из века в век», г. Сочи.