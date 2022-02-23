ТРЦ «Сильвермолл» в Иркутске могут открыть частично после 24 февраля – Лабыгин

Бизнес-омбудсмен Приангарья Андрей Лабыгин заявил, что 24 февраля рабочая группа проведет осмотр исправленных и оставшихся нарушений в иркутском ТРЦ «Сильвермолл». После этого будет рассматриваться вопрос о частичном возобновлении деятельности центра, потому как не все арендодатели хотят устранять обнаруженные МЧС неполадки.

«Некоторые нарушения, ранее выявленные в торговом центре, требуют согласия на устранение от арендодателей. Однако не все согласны их исправлять, чтобы в полной мере возобновить свою работу. В связи с чем, обсуждается такое решение, как частичное открытие МТРК «Сильвермолл» – только тех павильонов, где нет вопросов к безопасности, либо они устранены. Разумеется, это будет возможно только в том случае, если нарушения не будут влиять на работу всего торгового центра», – пояснил Лабыгин.

Напомним, «Сильвермолл» приостановил деятельность 27 декабря 2021 года – тогда во время внеплановой проверки были выявлены многочисленные нарушения пожбезопасности. По истечении 30 суток, которые были выделены на устранение дефектов, нарушения пожарной безопасности были выявлены вновь – 52 недочета обнаружили сотрудники МЧС. Руководство центра трижды пыталось добиться возобновления деятельности через суд, однако сделать это не получилось. Чтобы урегулировать ситуацию, в нее вмешался уполномоченный по правам предпринимателей региона Андрей Лабыгин, который предложил сторонам провести переговоры и найти способ возобновить деятельность центра.