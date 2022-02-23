Кобзев: Иркутская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о готовности региона принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых накануне была признана Российской Федерацией.

«Дети, женщины и старики – самые незащищенные категории. Особенно, когда есть угроза вооруженного конфликта. Безусловно, мы готовы оказать помощь и принять таких беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Быть гуманным, помочь тем, кто в этом нуждается, – это нормально для любого человека, а особенно для органов власти», – сказал Кобзев.

В настоящее время в Прианагрье начат сбор средств для отправки в единый гуманитарный центр в Ростовской области для помощи беженцам – этим занимается региональное отделение партии ЕР.