Несовершеннолетняя пассажирка погибла при столкновении двух иномарок в Усть-Куте

Сегодня ночью 20-летний водитель Subaru Legacy на улице Пушкина в городе Усть-Куте Иркутской области не справился с управлением транспортом, выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с автомобилем Nissan Patrol, в результате аварии погибла 17-летняя пассажирка Subaru, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Все люди, находившиеся в салоне Subaru Legacy, пострадали: водителя госпитализировали, девушка попала в больницу, где позже скончалась, второй 22-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести. Водитель внедорожника в дорожно-транспортном происшествии не пострадал.

В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.