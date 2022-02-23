Супермаркет косметики и парфюмерии «Золотое яблоко» открылся в Иркутске 23 февраля

Сеть супермаркетов парфюмерии и косметики «Золотое яблоко» сообщила, что магазин в Иркутске откроют 23 февраля.

«23 февраля в 14:00 в ТРК «Модный квартал» состоится техническое открытие, ура! Мы, конечно, видели все ваши вопросы в комментариях, и вы даже не представляете, как радостно сообщать такую новость», – говорится в Instagram-аккаунте организации. В честь открытия магазин обещает скидки и подарки покупателям.

Компания «Золотое яблоко» входит в число крупнейших парфюмерно-косметических сетей России. Первый магазин площадью 40 м² открылся на улице Малышева в 1996 году в Екатеринбурге, в формате парфюмерного супермаркета – в 2004 году. Сейчас более 20 магазинов торговой марки работают по всей стране.