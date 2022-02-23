Двенадцать ресторанов Иркутска вошли в список 800 лучших заведений России

Подведены итоги независимой ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA, по результатам которой 22 февраля был опубликован список 800 лучших ресторанов России – в их число попали 12 заведений Иркутска.

«Русский» – вошел в ТОП-200

Le Chef – вошел в ТОП-300

«Европа» – вошел в ТОП-300

«Охотников» – вошел в ТОП-300

«Собрание Спешилова» – вошел в ТОП-400

«Папа любит мясо» – вошел в ТОП-400

«Стрижи» – вошел в ТОП-500

BBB – вошел в ТОП-600

«Та самая подушка» – вошел в ТОП-600

Desighbar – вошел в ТОП-700

Pho me – вошел в ТОП-700

«33 Вино и Тапас» – вошел в ТОП-700

В ТОП-3 лучших ресторанов России вошли московский авторский проект братьев Березуцких Twins Garden, заведения Birch Хезрета-Арслана Бердиева, а также Harvest Дмитрия Блинова и Рената Маликова, расположенные в Санкт-Петербурге.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. WHERETOEAT – это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Юга России, Татарстана, Урала и Сибири. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов – профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Иными словами, тех, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире.