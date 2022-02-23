Мэрия выдала разрешение на строительство 10-этажной гостиницы в Иркутске

Администрация выдала разрешение на строительство 10-этажной гостиницы по адресу улица Рабочая, 12 в Иркутске. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Один из 10 этажей объекта будет подземным – там разместится парковка. Объем здания – более 37,1 тысячи кубических метров, площадь – 9,5 тысячи. Гостиница будет иметь 194 номера.

Застройщиком объекта, согласно документам, является Дмитрий Лебедев, проектом гостиницы занимается ООО «Проект ПМ». Разрешение на возведение действительно до 16 ноября 2023 года – к этому времени планируется, завершить строительство.