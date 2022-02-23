Иностранцы смогут получить QR-коды по антителам к коронавирусу в России

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что иностранные туристы теперь могут получить QR-код по антителам к коронавирусу в России – соответствующее распоряжение подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Чтобы получить QR-код, иностранному гражданину необходимо сдать тест на антитела IgG (S- белок) в одной из лабораторий на территории РФ; заполнить форму на специальной странице на Госуслугах; дождаться справки с QR-кодом, которую формируют Госуслуги.

QR-коды нужны иностранцам для посещения общественных мест в некоторых регионах России, где действует подобная система. В каждом регионе есть свой перечень заведений, где требуют сертификаты с QR-кодами.

Напомним, получить QR-код по антителам к коронавирусу в России с недавних пор могут и жители страны: для этого также необходимо сдать тест и оставить заявку на Госуслугах. Документ будет действителен в течение полугода после выдачи.