Более 4 тысяч человек выздоровели за сутки от ковида в Приангарье – максимум за пандемию

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последний день от болезни вылечились 4,3 тысячи человек – это максимум за пандемию.

Число справившихся с болезнью почти в 2 раза превысило количество заболевших: заразились за сутки 2,3 тысячи человек. Зафиксировано сокращения числа госпитализированных на 237, до 3,7 тысячи.

В лидерах по суточной заболеваемости Иркутск, Ангарск и Братск, где выявлено 774, 235 и 123 новых случаев соответственно.