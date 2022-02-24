Центробанк назвал 7 бесполезных финансовых продуктов

От каких страховых и банковских инструментов можно отказаться, не рискуя об этом пожалеть

Среди финансовых продуктов с низкой, неочевидной или отсутствующей потребительской ценностью для клиентов четыре страховых, два банковских инструмента и два, предлагаемых МФО, говорится в материалах регулятора, с которыми ознакомились «Известия».

Так, потребительская ценность кредитного страхования жизни заемщиков значительно снижается из-за большого числа исключений из покрытия, сложности получения выплат и включения за плату дополнительных рисков, которые не влияют на условия кредита и не возвращаются при его досрочном погашении, указали в ЦБ.

По коллективным договорам страхования стоимость многократно превышает клиентскую ценность. Оплата не всегда возвращается при досрочном погашении займа или при одностороннем отказе от контракта и иногда не учитывается в полной стоимости кредита. Неэффективно и страхование от потери багажа из-за крайне низких рисков.

Некоторые коробочные страховые продукты (программы с заранее подобранным и стандартизированным набором рисков, объектов защиты и страховых сумм. – «Известия») покрывают совсем немного рисков, и выплаты клиентам по ним оказываются низкими.

Среди банковских продуктов с неочевидной ценностью для клиентов регулятор назвал снижение процентной ставки за плату и исправление кредитной истории за счет выдачи кредитной карты с небольшим лимитом. В первом случае потребителю не объясняют, что услуга не будет выгодной, например, при коротком сроке ссуды, и не сообщают условия отказа или досрочного погашения. А кредитная карта не гарантирует повышение кредитного рейтинга, но может негативно сказаться на истории в случае просрочки. Подобную услугу с займом предлагают и в МФО.

Другой ненужный для россиян продукт от микрофинансовых организаций – отправка сведений о ссуде не в одно, а в несколько бюро кредитных историй за дополнительную плату. Это якобы должно улучшать оценку платежеспособности клиента в будущем, но на самом деле ни на что для потребителя не влияет.

Банк России выявляет продукты, которые не несут ценности для потребителя и направлены на получение максимального дохода компаний, и реагирует на них – от применения мер к нарушителям, до направления рекомендаций сегменту рынка или с помощью законодательных изменений. Там добавили, что для комплексного подхода по увеличению потребительской ценности продуктов и снижения рисков для клиентов необходимо активное участие самих финансовых и саморегулируемых организаций.