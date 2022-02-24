Названы сферы работы самых завидных женихов

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, в каких сферах, по мнению жителей России, работают самые завидные женихи и сколько в этих сферах холостяков.

Самые привлекательные мужчины, по мнению опрошенных жительниц России, работают в отрасли нефти и газа – так ответили 31% респонденток. На втором месте оказалась IT-отрасль, которую отметили 26% участниц исследования. 25% опрошенных считают, что в сфере производства и промышленности также можно найти привлекательных представителей разных профессий, а 20% указали на сферу банков и финансов. Закрывает пятерку лидером медицина – там работают самые привлекательные мужчины, по мнению 17% опрошенных жительниц России.

Еще по 15% респонденток отметили сферу строительства, а также транспорта и логистики. В варианте «Другое» указывались и другие рабочие сферы, но они набрали менее 10% голосов.

Среди мужчин чаще всего холостяков можно встретить в сфере производства и промышленности – работу там отметили 17% опрошенных, у которых нет вторых половинок. Еще 9% респондентов указали занятость в транспорте и логистики, 8% – в строительстве, 5% – в IT или банках, 4% – в отрасли медицины, а 1% – в сфере нефти и газа. Остальные 46% холостяков отметили работу в других сферах.