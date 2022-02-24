Кто попал под санкции?

В Официальном журнале ЕС опубликованы имена и названия российских физических и юридических лиц, добавленных Евросоюзом в санкционные списки.
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Среди них:
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу;
- Глава администрации президента РФ Антон Вайно;
- Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин;
- Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко;
- Министр экономического развития РФ Максим Решетников;
- Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов;
- Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов;
- Командующий Черноморским флотом ВМФ РФ Игорь Осипов;
- Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков;
- Главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин;
- Заместитель главнокомандующего ВКС РФ Сергей Дронов;
- Глава ВТБ Андрей Костин;
- Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов;
- Банк «Россия»;
- ПАО «Промсвязьбанк»;
- ВЭБ.РФ;
- Агентство интернет-исследований.
Также нескольких россиян внесли в список, обвинив их в распространении дезинформации и пропаганды:
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;
- Телеведущий Владимир Соловьев;
- Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян;
- Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, бывший в 2009-2016 годах замглавы Дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала»;
- Сенатор Алексей Пушков.
Новый пакет санкций включает:
- Ограничения в отношении 351 депутата Госдумы — это те, кто 15 февраля проголосовал за передачу президенту РФ Владимиру Путину обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР;
- Санкции в отношении еще 27 физических и юридических лиц (в этот список с различными мотивировками как раз и попали упомянутые выше лица);
- Фактический запрет на экономические связи с ДНР и ЛНР;
- Ограничения доступа РФ к финансовым рынкам и услугам, а также к капиталам ЕС. Имеется в виду запрет по ряду секторов финансировать каким-либо образом РФ, российское правительство и ЦБ РФ.