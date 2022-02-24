Кто попал под санкции?

В Официальном журнале ЕС опубликованы имена и названия российских физических и юридических лиц, добавленных Евросоюзом в санкционные списки.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу;

Глава администрации президента РФ Антон Вайно;

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин;

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко;

Министр экономического развития РФ Максим Решетников;

Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов;

Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов;

Командующий Черноморским флотом ВМФ РФ Игорь Осипов;

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков;

Главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин;

Заместитель главнокомандующего ВКС РФ Сергей Дронов;

Глава ВТБ Андрей Костин;

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов;

Банк «Россия»;

ПАО «Промсвязьбанк»;

ВЭБ.РФ;

Агентство интернет-исследований.

Среди них:

Также нескольких россиян внесли в список, обвинив их в распространении дезинформации и пропаганды:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;

Телеведущий Владимир Соловьев;

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян;

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, бывший в 2009-2016 годах замглавы Дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала»;

Сенатор Алексей Пушков.

Новый пакет санкций включает: