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Кто попал под санкции?

В Официальном журнале ЕС опубликованы имена и названия российских физических и юридических лиц, добавленных Евросоюзом в санкционные списки.

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Среди них:

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу;
  • Глава администрации президента РФ Антон Вайно;
  • Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин;
  • Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко;
  • Министр экономического развития РФ Максим Решетников;
  • Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов;
  • Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов;
  • Командующий Черноморским флотом ВМФ РФ Игорь Осипов;
  • Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков;
  • Главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин;
  • Заместитель главнокомандующего ВКС РФ Сергей Дронов;
  • Глава ВТБ Андрей Костин;
  • Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов;
  • Банк «Россия»;
  • ПАО «Промсвязьбанк»;
  • ВЭБ.РФ;
  • Агентство интернет-исследований.

Также нескольких россиян внесли в список, обвинив их в распространении дезинформации и пропаганды:

  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;
  • Телеведущий Владимир Соловьев;
  • Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян;
  • Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, бывший в 2009-2016 годах замглавы Дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала»;
  • Сенатор Алексей Пушков.

Новый пакет санкций включает:

  • Ограничения в отношении 351 депутата Госдумы — это те, кто 15 февраля проголосовал за передачу президенту РФ Владимиру Путину обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР;
  • Санкции в отношении еще 27 физических и юридических лиц (в этот список с различными мотивировками как раз и попали упомянутые выше лица);
  • Фактический запрет на экономические связи с ДНР и ЛНР;
  • Ограничения доступа РФ к финансовым рынкам и услугам, а также к капиталам ЕС. Имеется в виду запрет по ряду секторов финансировать каким-либо образом РФ, российское правительство и ЦБ РФ.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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