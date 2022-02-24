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Байден распорядился ввести санкции против оператора «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции в отношении оператора проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG и его должностных лиц.

«Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги — еще одна часть нашего первоначального пакета санкций в ответ на действия России на Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию»,— приводит слова господина Байдена Белый дом.

22 февраля стало известно, что  Берлин прекращает сертификацию трубопровода.

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европе придется платить по €2 тыс. за тысячу кубов газа из-за приостановки сертификации газопровода «Северный поток-2», а бизнес-эксперт Сергей Макшанов, комментируя ситуацию с Украиной, заявил что Европе не хватит американского СПГ.

– Вы все в курсе, что началась эвакуация населения. Что есть диверсии и взрыв газопровода, есть призыв резервистов.  Четкий выгодоприобретатель известен. Четкая цель – не мы. Это Евросоюз. Разберемся, не впервой. Факт неприятный, но мы это уже проходили не раз. Европу не спасет американский СПГ, им даже себе не хватит, – подчеркнул Сергей Макшанов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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