Байден распорядился ввести санкции против оператора «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести санкции в отношении оператора проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG и его должностных лиц.

«Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG и ее должностных лиц. Эти шаги — еще одна часть нашего первоначального пакета санкций в ответ на действия России на Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию»,— приводит слова господина Байдена Белый дом.

22 февраля стало известно, что Берлин прекращает сертификацию трубопровода.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Европе придется платить по €2 тыс. за тысячу кубов газа из-за приостановки сертификации газопровода «Северный поток-2», а бизнес-эксперт Сергей Макшанов, комментируя ситуацию с Украиной, заявил что Европе не хватит американского СПГ.

– Вы все в курсе, что началась эвакуация населения. Что есть диверсии и взрыв газопровода, есть призыв резервистов. Четкий выгодоприобретатель известен. Четкая цель – не мы. Это Евросоюз. Разберемся, не впервой. Факт неприятный, но мы это уже проходили не раз. Европу не спасет американский СПГ, им даже себе не хватит, – подчеркнул Сергей Макшанов.